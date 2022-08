Essen: Unbekannter schlägt zwei Männern ins Gesicht und flüchtet - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern:

Am 29. Juli gegen 22 Uhr waren zwei Männer (42/43) in der Innenstadt zu Fuß auf dem Weg zu einer Veranstaltung auf dem Viehofer Platz. In der Rottstraße, auf Höhe des GOP, griff plötzlich ein Unbekannter den 42-Jährigen von hinten an, indem er ihn schubste und anschließend mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden brachte. Daraufhin ließ er von ihm ab und verpasste dem 43-jährigen Begleiter ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Im Beisein von zwei weiteren Personen flüchtete der Angreifer auf der Rottstraße Richtung Kopstadtplatz.

Beide Männer wurden bei dem Angriff verletzt. Der 42-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, ca. 1,75 m groß, normale bis kräftige Statur, kurze blonde Haare und kurzer Kinnbart

Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall vor dem GOP machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell