Essen: Unbekannter schlägt und tritt auf Personen ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am 25. Oktober gegen 23:50 Uhr griff eine männliche Person an der Steeler Straße Ecke Von-der-Tann-Straße mehrere Personen an und verletzte diese durch Schläge und Tritte. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige über die Steeler Straße in Richtung Hollestraße. Durch die Tat wurden zwei Personen verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der flüchtige Verdächtige sei männlich, südländischer Herkunft, ca. 170 cm groß, habe eine normale Statur, trage dunkle kurze Haare und einen Bart.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /VDM

