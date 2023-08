Essen: Unbekannter schlägt Minderjährigen ins Gesicht - Fotofahndung

45279 E.-Freisenbruch: Am 2. Mai dieses Jahres spielte ein 11-Jähriger Fußball am Philosophenweg. Als dieser die Kontrolle über den Ball verloren und einen Mann getroffen hatte, lief ihm dieser hinterher. Daraufhin schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht und in den Bauch. Der Minderjährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Der 11-Jährige fotografierte den Tatverdächtigen. Mit diesem Foto sucht das Kriminalkommissariat 33 nach dem Unbekannten. Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen:

Kennen Sie diesen jungen Mann oder können Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

