Essen: Unbekannter schlägt auf jungen Mann ein - Fotofahndung

45355 E.-Bochold:

Am 26. Juli 2022 gegen 21:00 Uhr sprachen zwei Unbekannte einen 26-Jährigen auf der Germaniastraße an und schlugen nach einem kurzen Gespräch nacheinander auf ihn ein. Erst als Zeugen zu Hilfe eilten, entfernten sich die Tatverdächtigen - der eine zu Fuß, der andere in einem PKW.

Einer der beiden Tatverdächtigen wurde mit einem Handy gefilmt. Das Foto der gesuchten Person finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/93425

Wenn Sie Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell