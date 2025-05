Essen: Unbekannter schlägt auf Fahrgast im Bus ein - Fotofahndung

45139 E.-Ostviertel:

Am Abend des 25. Oktober vergangenen Jahres wurde ein 44-Jähriger in einem Linienbus von einem Unbekannten angegriffen. Der Tatverdächtige schlug mehrfach mit einem Schlagstock auf den Fahrgast ein. Anschließend soll der Angreifer an der Haltestelle "Frillendorfer Platz" ausgestiegen sein.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/168176

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

