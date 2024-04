Essen: Unbekannter schlägt 16-Jährigem mehrfach ins Gesicht - Fotofahndung

45276 E.-Steele:

Am 27. Februar dieses Jahres gegen 22 Uhr stieg ein 16-jähriger Essener in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes in Wuppertal in die S-Bahn der Linie S9 in Richtung Essen. Im Abteil fielen ihnen mehrere Jugendliche auf, die immer wieder auf und ab liefen. Als die beiden 16-Jährigen gegen 22:35 Uhr am Bahnhof Steele ausstiegen, folgte die Gruppe den beiden und sprach sie an. Die Frage, ob einer der beiden ihnen eine Internetverbindung herstellen könne, verneinten sie. Daraufhin schlug der Tatverdächtige dem 16-Jährigen ins Gesicht, während ein weiteres Gruppenmitglied die Tat mit dem Smartphone filmte.

Ohne seinen Freund ging der 16-Jährige weiter zur Bushaltestelle und stieg in den Bus der Linie 194 Richtung Stadtwald. Auch hierhin folgte ihm die Gruppe. Der Tatverdächtige sprach ihn an und ging erneut auf den Essener los. An der Haltestelle Grendtor verließ der Jugendliche den Bus. Die Gruppe lief ihm hinterher, kesselte ihn an der Haltestelle ein und auch hier schlug der Tatverdächtige wieder auf ihn ein. Auch dies wurde mit einem Smartphone gefilmt.

Anschließend flohen die Jugendlichen durch eine Unterführung in Richtung Steeler Innenstadt. Der 16-Jährige blieb verletzt zurück.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/134297

Der Angreifer soll etwa 16-18 Jahre alt und etwa 1,80 m groß sein. Er soll dunkle Kleidung und eine Gucci-Kappe getragen haben.

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

