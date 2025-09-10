Essen: Unbekannter schlägt 14-Jährigen ins Gesicht und flüchtet - Fotofahndung

45138 E.-Huttrop:

Am Morgen des 19. März dieses Jahres schlug ein Unbekannter einem 14-jährigen Jungen an der Huttropstraße/Ruhrallee ins Gesicht. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Ruhrallee. Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach ihm.

Gegen 7:20 Uhr stiegen ein 14-jähriger Schüler und sein Freund an der Haltestelle Lehmannsbrink in die Buslinie SB 15. Während der Fahrt bemerkten die Jungen einen Mann, der sie aggressiv anstarrte und ihnen Schläge androhte. Kurz darauf verließen die beiden Schüler den Bus an der Haltestelle Huttropstraße. Der Unbekannte folgte ihnen und schlug dem 14-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Elisabeth-Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schläger blieb erfolglos. Die Ermittler konnten Videomaterial aus dem Bus sichern. Mit den Bildern sucht die Polizei nun den Täter im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Das Bild des unbekannten Mannes finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/179668

Das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen ermittelt wegen Körperverletzung. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell