Essen: Unbekannter ritzt Schriftzug in Schaufensterscheibe - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Am 22. Juni dieses Jahres ritzte ein Mann den Schriftzug "MAN" mit einem unbekannten Gegenstand in eine Fensterscheibe eines Ankaufgeschäfts an der Frohnhauser Straße / Berliner Straße.

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/116455

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell