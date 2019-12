Essen: Unbekannter riskiert Freiheitsstrafe für ein Feuerzeug - Polizei sucht nach Räuber und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45145 E.-Frohnhausen: Ein Unbekannter hat am Freitag, 13. Dezember, eine Freiheitsstrafe riskiert, um in den Besitz eines Feuerzeuges zu gelangen. Gegen 14 Uhr, bedrohte er die 31-jährige Kassiererin eines Geschäftes an der Berliner Straße, nahe der Frohnhauser Straße, mit einem Messer und forderte die Herausgabe eines Feuerzeuges. Nachdem die Verkäuferin ihm das 1 EUR billige Feuerzeug ausgehändigt hatte, floh der Täter in Richtung Gervinuspark. Der Unbekannte ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Hose, eine dunkle Wollmütze und einen dunklen Schal. Er sprach akzentfrei Deutsch und soll "osteuropäisch" aussehen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw