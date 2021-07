Essen: Unbekannter raubt Tasche einer 87-Jährigen - Zeugen gesucht

Essen: Seniorin will "kranker Tochter in Not" helfen -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45359 E.-Bedingrade: Trickbetrüger nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft einer Seniorin (78) in der Schloßstraße aus und erbeuteten am Donnerstagabend (8.