Essen: Unbekannter raubt Jugendliche im Einkaufszentrum aus - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 17. September 2022 raubte ein Unbekannter mehrere Jugendliche in einem Einkaufszentrum am Limbecker Platz aus. Der Unbekannte sprach die 4 Kinder und Jugendlichen gegen 15:30 Uhr vor einem Geschäft an. Er fragte sie nach Geld und drohte mit Faustschlägen. Anschließend durchsuchte er die Taschen von zwei Jugendlichen, entwendete eine geringe Menge Bargeld sowie einen Handtrainer und flüchtete dann vom Tatort. Dabei wurde der Unbekannte gefilmt. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/93373 Die EG Jugend ermittelt wegen Raubes und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell