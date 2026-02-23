Essen: Unbekannter raubt Halskette einer 75-Jährigen - Zeugenaufruf

Gegen 20 Uhr fiel der 75-jährigen Essenerin in der S-Bahn ein unbekannter Mann auf, der sich neben sie setzte. Auch in der anschließenden Busfahrt nahm er erneut in ihrer unmittelbaren Nähe Platz und verließ den Bus gemeinsam mit ihr an der Haltestelle "Sportanlage Eiberg".