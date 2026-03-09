Anzeige
Essen: Unbekannter raubt Geldbörse einer 27-Jährigen - Zeugenaufruf
Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 11:10

45355 E.-Borbeck-Mitte:

Am Freitagabend (6. März) raubte ein bislang unbekannter Mann einer 27-jährigen Frau auf einem Fußweg im Bereich des Bahnhofs Borbeck die Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:50 Uhr war die 27-jährige Essenerin auf einem Fußweg vom Bahnhof Borbeck in Richtung Möllhoven unterwegs. Dort bedrohte sie ein bislang unbekannter Mann und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau übergab dem Tatverdächtigen daraufhin ihre Geldbörse, in der sich Bargeld, Ausweisdokumente sowie Debitkarten befanden.

Kurz darauf schlug der Mann der 27-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen und suchte anschließend selbstständig einen Arzt auf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Die 27-Jährige beschrieb den Mann als etwa 170 bis 175 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Ein Zeuge gab zudem an, dass der Tatverdächtige eine helle Jacke getragen und ein südländisches Erscheinungsbild habe.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dessen Fluchtrichtung machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

