Essen: Unbekannter raubt Geldbörse einer 27-Jährigen - Zeugenaufruf

Gegen 19:50 Uhr war die 27-jährige Essenerin auf einem Fußweg vom Bahnhof Borbeck in Richtung Möllhoven unterwegs. Dort bedrohte sie ein bislang unbekannter Mann und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau übergab dem Tatverdächtigen daraufhin ihre Geldbörse, in der sich Bargeld, Ausweisdokumente sowie Debitkarten befanden.