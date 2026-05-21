Essen: Unbekannter raubt Ehepaar aus - Fotofahndung

Gegen 23:45 Uhr hielt sich das Ehepaar in der Rathausgalerie auf, als der unbekannte Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Sie gingen gemeinsam in Richtung Porscheplatz über die Schützenbahn, wobei der Unbekannte an das Gesäß der 50-jährigen Essenerin griff - wahrscheinlich um an die Geldbörse der Frau zu gelangen.