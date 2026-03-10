Essen: Unbekannter raubt Bargeld und Zigaretten aus Kiosk - Zeugenaufruf

Gegen 19:30 Uhr öffnete der Kioskinhaber dem unbekannten Mann die Tür seines Ladens, nachdem dieser angab, sich die Chipsauswahl ansehen zu wollen. Üblicherweise verkauft der Essener seine Waren ausschließlich über das Verkaufsfenster. Plötzlich drohte der Unbekannte dem Inhaber mit Gewalt und forderte ihn auf, sich nicht umzudrehen und sich nicht zu bewegen. Anschließend nahm der Täter mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld aus der Kasse und aus der Geldbörse des Inhabers an sich und packte die Beute in seinen Rucksack. Danach flüchtete der Mann über die Helbingstraße in Richtung Hauptbahnhof Essen.