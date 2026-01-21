Essen: Unbekannter raubt Bargeld in Tankstelle - Zeugenaufruf

Gegen 20:10 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle am Von-Ossietzky-Ring/Dahlhauser Straße. Dabei hielt er eine Hand in seiner Jackentasche und erweckte so den Eindruck, bewaffnet zu sein. Durch Gesten machte der Tatverdächtige deutlich, dass er Bargeld aus der Kasse fordert. Der 43-jährige Angestellte öffnete daraufhin die Kasse, sodass der Unbekannte einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Ob der Tatverdächtige tatsächlich bewaffnet war, ist bislang unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.