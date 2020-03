Essen: Unbekannter Räuber bedroht Jugendliche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Zwei Brüder (16 und 17 Jahre alt) wurden am Donnerstag, 19. März, auf der Kinßfeldtstraße von einem unbekannten Räuber bedroht. Gegen 16.20 Uhr wartete der 16-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg nahe des Tunnels zum Kaiser-Wilhelm-Park auf seinen 17-jährigen Bruder. Plötzlich kam ein Unbekannter auf den 16-Jährigen zu, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe des Fahrrades. Als der 17-jährige Bruder hinzukam, wurde auch er von dem Räuber bedroht. Eine unbekannte Zeugin näherte sich dem Geschehen, woraufhin der Unbekannte in Richtung des Kaiser-Wilhelm-Parks floh. Die beiden Brüder blieben unverletzt. Bei dem Verdächtigen befand sich noch eine weitere Person, diese habe jedoch nur in der Nähe gestanden. Eine Fahndung nach dem Räuber und der weiteren Person verlief negativ. Der Tatverdächtige ist etwa 17 oder 18 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und soll "osteuropäisch" ausgesehen haben. Er hat kurze, schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. Vor allem die unbekannte Zeugin, die den Täter offenbar verscheucht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. /bw