Essen: Unbekannter PKW-Fahrer verursacht Sachschaden und flüchtet - Zeugenaufruf

Am Samstagabend (24. August) meldeten Zeugen einen unbekannten PKW-Fahrer, der in der Wittekindstraße Verkehrspoller, ein Verkehrsschild und einen Transporter beschädigt habe. Anschließend soll er in Richtung Rüttenscheider Straße geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr hatten mehrere Zeugen einen PKW-Fahrer an der Kreuzung Wittekindstraße / Ursulastraße beobachtet, der gegen mehrere Verkehrspoller und ein Vorfahrtschild gefahren war. Das Schild wurde dabei aus der Verankerung gerissen und laut Zeugenaussagen mitgeschleift. Zudem lagen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.

Anschließend soll der Unbekannte in einen geparkten Transporter gefahren und in Richtung Rüttenscheider Straße / Gregorstraße geflüchtet sein.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht dringend Zeugen, die BVB-Trikots trugen und an der Unfallörtlichkeit Auskünfte gegeben haben, sich aber entfernten, bevor deren Personalien festgestellt werden konnten.

Darüber hinaus sucht das Verkehrskommissariat weitere Zeugen, die Hinweise zum PKW-Fahrer geben können. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen schwarzen Nissan mit Essener Kennzeichen handeln, der stark beschädigt sein muss. Beim Fahrer soll es sich um einen Mann mit kurzen Haaren handeln.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

