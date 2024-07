Essen: Unbekannter Pkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Zeugen gesucht

45136 E.-Bergerhausen: Am Donnerstagnachmittag (11. Juli) kam es auf der Ruhrallee zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der unbekannte Unfallversucher flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17:30 Uhr fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer vermutlich mit einem grauen VW Passat auf der Ruhrallee. Auf Höhe des Lionwegs übersah er offensichtlich die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und fuhr auf einen stehenden VW Passat auf. Diesen schob er in einen VW Polo und diesen wiederrum in einen Audi A4. Der Unbekannte stieg kurzzeitig aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete die Schäden. Daraufhin stieg er jedoch wieder ein und flüchtete in Fahrtrichtung Velbert.

Ein 56-jähriger Remscheider (VW Passat) sowie eine 44-jährige Essenerin (VW Polo) wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Eine Zeugin beschrieb den flüchtigen Unfallverursacher als männlich mit kräftiger Statur. Er habe einen Haarkranz mit blonden Haaren und ein khakifarbenes T-Shirt sowie eine sandfarbene Shorts getragen.

Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wird aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

