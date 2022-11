Essen: Unbekannter nimmt fremdes Bargeld aus Geldautomaten an sich - Fotofahndung

45307 E-Kray:

Am 9. September wollte ein Mann Bargeld an einem Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale an der Krayer Straße abheben. Nachdem er einige Minuten vergeblich auf sein Geld wartete, wandte er sich an einen Mitarbeiter der Sparkasse. Genau in diesem Moment warf der Automat das Geld aus. Ein unbekannter Mann entnahm den dreistelligen Bargeldbetrag und entfernte sich anschließend aus der Filiale.

Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach dem Unbekannten. Hier gelangen Sie zu dem Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/92530

Wenn Sie den Mann auf dem Foto oder seinen Aufenthaltsort kennen, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

