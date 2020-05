Essen: Unbekannter mit Wechseltrick erfolgreich - Dieb stiehlt Seniorin Geldschein aus dem Portmonee

Essen (ots) - 45136 E.-Huttrop: Ein Unbekannter hat am Dienstag, 12. Mai, nahe eines Supermarktes an der Töpferstraße einer 73-Jährigen Bargeld aus dem Portmonee gestohlen. Gegen 10.55 Uhr sprach der Mann die Seniorin an und fragte sie, ob sie ihm eine 2-Euro-Münze für einen Einkaufswagen wechseln könne. Die 73-Jährige wollte dem Unbekannten helfen und holte ihre Geldbörse heraus. Nach dem Geldwechsel ging der Mann jedoch nicht zum Supermarkt, sondern in Richtung Rellinghauser Straße und bog dann nach links in diese ab. Dies kam der Seniorin verdächtig vor, sodass sie in ihr Portmonee schaute und dabei feststellte, dass ihr ein Geldschein entwendet wurde. Der mutmaßliche Trickdieb ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und soll einen "dunkleren Teint" haben. Er hat schwarze Haare und war bei der Tat schwarz gekleidet und trug eine schwarze, runde Kappe. Er sprach Deutsch. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. Der sogenannte Wechseltrick ist nicht neu. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, versuchen die dreisten Diebe an das Portmonee ihrer Opfer zu kommen und stehlen dann meist unbemerkt Bargeld daraus. Deshalb rät die Polizei: Lassen Sie niemals Fremde an Ihr Portmonee und nehmen Sie stets nur so viel Bargeld mit, wie nötig! /bw