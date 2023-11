Essen: Unbekannter Mann zahlt mit Falschgeld und flüchtet - Fotofahndung

45276 E.-Steele: Am 13. September dieses Jahres versuchte ein unbekannter Mann mit ei-nem gefälschten 50EUR-Schein seinen Einkauf in einem Kiosk an der Krayer Straße zu bezah-len. Er konnte unerkannt flüchten. Am besagten Tag betrat der unbekannte Mann den Kiosk und wollte Tabak und Zigarettenpapier kaufen. An der Kasse übergab er dem 48-jährigen Kioskbetreiber einen gefälschten 50EUR-Schein. Als dieser die Banknote prüfte und den unbekannten Mann auf das Falschgeld ansprach, rannte der "Kunde" aus dem Kiosk und konnte unerkannt flüchten.

Der Polizei Essen liegen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor.

Die Aufnahmen finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/121001

Wenn sie Angaben zu der Tat oder dem unbekannten Mann machen können, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /JoSe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell