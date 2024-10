Essen: Unbekannter Mann entblößt sich auf Friedhof - Zeugen gesucht

45138 E.-Huttrop: Am Samstagnachmittag (5. Oktober) entblößte sich ein Mann am Parkfriedhof und nahm exhibitionistische Handlungen vor einer 77-jährigen Essenerin vor. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17:45 Uhr befand sich die Essenerin auf einem Schotterweg des Friedhofs (Am Parkfriedhof), als ein junger Mann die Dame ansprach und sie kurz darauf am Oberarm berührte. Nachdem sie das Gespräch abgebrochen hatte und weitergangen war, zeigte der Unbekannte ihr zweimal das erregte Genital und lief ihr dabei sogar hinterher. Aufgrund des lauten Hilfeschreis der 77-Jährigen flüchtete der Gesuchte in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wurde als 25 bis 35 Jahre alt und ca. 172 cm groß beschrieben. Er habe ein gepflegtes und "fremdländisches" Erscheinungsbild, braune Haare und schwarze Kleidung getragen. Gegen den unbekannten Tatverdächtigen wird aufgrund der exhibitionistischen Handlungen ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell