Essen: Unbekannter manipuliert Geldautomaten in Bankfiliale - Fotofahndung

45355 E.-Borbeck: Am 24. Mai dieses Jahres manipulierte ein unbekannter Mann das Ausgabefach eines Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Marktstraße. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 6:35 Uhr betrat der Unbekannten die Bankfiliale und manipulierte dort einen Geldautomaten, indem er einen falschen Sichtschutz samt Kamera anbrachte und einen manipulierten Kartenleser einbaute. Diese Vorrichtungen dienen dazu, die PIN des Nutzers zu erspähen und gleichzeitig die Kartendaten auszulesen und zu kopieren (sog. Skimming).

Der Unbekannte wurde bei der Tat von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Das Kriminalkommissariat 22 veröffentlicht die Aufnahmen nun zur Fahndung nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/150375

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Fahndungstitels per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

