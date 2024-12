Essen: Unbekannter manipuliert Geldautomaten - Fotofahndung

45355 E.-Borbeck: Am 26. Juli dieses Jahres manipulierte ein unbekannter Tatverdächtiger einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Marktstraße. Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Am 29. Juli dieses Jahres stellte ein Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Marktstraße einen sogenannten Skimmer an einem der Geldautomaten fest. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Tatverdächtige das Skimming-Modul am 26. Juli gegen 22:10 Uhr auf dem Karteneinzug anbrachte und es am 27. Juli gegen 9:50 Uhr vergeblich versuchte wieder zu entfernen.

Der sogenannte Skimmer wurde sichergestellt. Skimmer sind technische Geräte, die durch Betrüger versteckt auf dem Karteneinzug platziert werden. Hiermit können die Magnetstreifen von eingesteckten Karten ausgelesen und kopiert werden.

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 22 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/154760

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Fahndungstitels per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

