Essen: Unbekannter manipuliert Geldautomaten - Fotofahndung

45355 E.-Borbeck: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos nach einem Unbekannten, der einen Geldautomaten in einer Bankfiliale manipulierte.

Am 31. Mai dieses Jahres stellte der Mitarbeiter einer Bankfiliale an der Marktstraße eine Störung an einem der Geldautomaten fest. Bei einer genaueren Überprüfung fand der Kundenberater einen sogenannten Skimmer, der auf dem Karteneinzug angebracht war und alarmierte die Polizei.

Ermittler der Kriminalpolizei sicherten Spuren und stellten den Skimmer sicher.

Skimmer sind technische Geräte, die durch Betrüger versteckt auf dem Karteneinzug platziert werden. Hiermit können die Magnetstreifen von eingesteckten Karten ausgelesen und kopiert werden.

Die Überwachungskameras filmten den Unbekannten. Mit den Bildern sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können. Sie können die Fotos unter dem folgenden Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/149482

Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK22 der Polizei Essen auf./Wrk

