Essen: Unbekannter lockt Familie in Wohnung raubt sie aus - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Samstagnachmittag (6. Mai) lockte ein unbekannter Mann einen 57-Jährigen und einen 29-Jährigen unter einem Vorwand in eine Wohnung. Zusammen mit einem weiteren Unbekannten raubten sie die Beiden aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 14:50 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einem schweren Raub in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Meinertstraße. Zuvor war der 57-Jährige zusammen mit seinem 29-jährigen Sohn in einem Restaurant an der Vogelheimer Straße. Beim Verlassen des Restaurants sprach sie ein unbekannter Mann an. Nach einer ausgiebigen Unterhaltung auf Arabisch lud der Unbekannte die Beiden, unter dem Vorwand dort das Gespräch weiterzuführen, in seine vermeintliche Wohnung auf der Meinertstraße ein.

Als die Drei in der Wohnung ankamen, ging der unbekannte Mann in ein anderes Zimmer und kam kurz darauf mit einem weiteren Mann wieder heraus. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe und eines Elektroimpulsgerätes forderten sie die Mobiltelefone. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der 57-Jährige und der 29-Jährige verletzten. Beide flohen aus dem Wohnhaus und baten Zeugen, die Polizei zu rufen. Die Unbekannten entkamen unerkannt, einer davon in Richtung Palmbuschweg.

Die Täter entwendeten zunächst ein Mobiltelefon sowie den Autoschlüssel der Beiden. Diese konnten jedoch nahe des Tatortes aufgefunden werden.

Die Tatverdächtigen wurden als 30-40 Jahre alt mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer sei 185 cm groß, habe eine kräftige Statur und einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Der andere sei 170-175 cm groß, trage einen Dreitagebart und habe eine Schürfwunde auf der rechten Wangenseite. Er habe eine schwarze Basecap, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack getragen.

Die Tatortwohnung wurde durch den Kriminaldauerdienst durchsucht. Spuren wurden umfassend gesichert. Gegen die beiden Unbekannten wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

