Essen: Unbekannter Ladendieb bestiehlt Drogerie - FOTOFAHNDUNG

45134 E.-Stadtwald: Ein unbekannter Mann betrat am 9. Mai gegen 12:40 Uhr eine Drogerie an der Frankenstraße. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie der vermeintliche Dieb die Ware in einer Tasche verstaut und die Drogerie ohne zu bezahlen verlässt.

Die Bilder der Videoaufzeichnung sind zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Diese finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/83320

Zeugen, die Angaben zu der Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell