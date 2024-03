Essen: Unbekannter kauft mit gestohlener Bankkarte ein - Fotofahndung

45127 E.-Westviertel:

Am 28. November vergangenen Jahres kaufte eine 59-jährige Essenerin ein Ticket an einem Fahrkartenautomaten. Sie bezahlte den Fahrschein mit ihrer Bankkarte, stieg in die Straßenbahn und fuhr davon.

Als sie kurz darauf in einem Geschäft mit ihrer Karte zahlen wollte, bemerkte sie, dass sie diese verloren hatte. Sofort überprüfte die 59-Jährige ihr Konto online und stellte fest, dass jemand in der Zwischenzeit mit ihrer Bankkarte in mehreren Geschäften eingekauft hatte. Hierzu gehörten ein Supermarkt an der Altendorfer Straße, eine Tankstelle an der Bocholder Straße und ein Discounter in Essen.

Mit Fotos der Videoüberwachung der Tankstelle sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130613

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

