Essen: Unbekannter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab - Fotofahndung

45127 E.-Westviertel: Am 30. August dieses Jahres stahlen Unbekannte die Geldbörse einer 56-jährigen Essenerin. Darin befand ich unter anderem ihre EC-Karte, mit der im Laufe des Tages an unterschiedlichen Geldautomaten Geld abgehoben und in einem Schuhgeschäft bezahlt wurde.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto einer Videoüberwachung nach dem Tatverdächtigen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/154747

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

