Essen: Unbekannter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Am 19. März dieses Jahres hob ein Unbekannter an einem Geldautomaten an der Frohnhauser Straße eine größere Menge Bargeld mit der gestohlenen EC-Karte einer Seniorin ab. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.

Die 78-jährige Seniorin hatte gegen 10:20 Uhr am Geldautomaten an der Frohnhauser Straße Geld abgehoben und ging anschließend in einen Drogeriemarkt gegangen. Dort fiel ihr auf, dass ihr Portemonnaie mitsamt EC-Karte gestohlen worden war. Nur wenige Minuten später hob der Unbekannte mit der gestohlenen EC-Karte eine größere Menge Bargeld ab. Dabei wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/132998

Der Tatverdächtige hat dunkelbraune Haare und ist eher schlank. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Steppjacke der Marke Tommy Hilfiger. Zudem hat er Vernarbungen im Gesichtsbereich.

Das KK 22 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

