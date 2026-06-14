Essen: Unbekannter hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab - Fotofahndung

45127 Essen-Stadtkern: Am 30. November 2024 entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 63-jährigen Essenerin in der Essener Innenstadt. Anschließend hob ein bislang unbekannter Mann mit der EC-Karte der Frau Bargeld an einem Geldautomaten ab.
Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mit Bildern einer Überwachungskamera.
Die Fotos können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/206472
Sollten Sie Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey
Rückfragen bitte an:
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