Essen: Unbekannter hebt Geld mit fremder EC-Karte ab

45141 E.-Frillendorf: Zwischen dem 11. und 13. Juli vergangenen Jahres hob ein Unbekannter Geld mit der EC-Karte eines 64-jährigen Esseners ab. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Der Unbekannte soll an einem Automaten in Frillendorf mehrfach unberechtigterweise nicht unerhebliche Geldbeträge abgehoben haben. Wie er in den Besitz der Karte gelang, konnte bislang nicht geklärt werden.

Bei einer Bargeldabhebung wurde der Unbekannte gefilmt. Fotos von ihm finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/123809

Das ermittelnde KK 22 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell