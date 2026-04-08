Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung

Der Unbekannte weigerte sich jedoch und hielt die Tür weiterhin offen, da er auf einen noch nicht eingetroffenen Bekannten wartete. Nachdem der Fahrer erneut auf die Weiterfahrt bestand, schlug der Mann ihm mehrfach ins Gesicht und trat gegen sein Bein. Kurz darauf erschien der Begleiter des Tatverdächtigen an der Straßenbahn und versuchte die Situation zu beruhigen. Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß in Richtung Haedenkampstraße. Der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.