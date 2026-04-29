Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45143 E.-Westviertel:
Am 2. Dezember letzten Jahres griff ein unbekannter Mann mehrmals einen Straßenbahnfahrer an der Altendorfer Straße an.
Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:
https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-greift-strassenbahnfahrer-an-fotofahndung
Ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte anhand eines Zeugenhinweises identifiziert werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
Rückfragen bitte an:
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