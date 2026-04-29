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Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung
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Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.04.2026 10:30

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45143 E.-Westviertel:

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Am 2. Dezember letzten Jahres griff ein unbekannter Mann mehrmals einen Straßenbahnfahrer an der Altendorfer Straße an.

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Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

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https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-greift-strassenbahnfahrer-an-fotofahndung

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Ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte anhand eines Zeugenhinweises identifiziert werden.

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Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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