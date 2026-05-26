Essen: Unbekannter greift Radfahrerin in die Bremse und bringt sie zum Sturz - Zeugen gesucht

Gegen 14:30 Uhr war die 66-jährige Dortmunderin mit einem Begleiter auf dem Radweg nördlich der Ruhr zwischen Werden und Kettwig unterwegs. Kurz hinter einem Ausflugslokal fuhr ein unbekannter Mann auf einem Trekkingrad dem Duo zunächst dicht auf und beleidigte die Dortmunderin. Bei einem anschließenden verbalen Streit fuhren die beiden Radfahrer nebeneinander und der Unbekannte zog die Bremse der 66-Jährigen. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.