Essen: Unbekannter greift Jugendlichen in Bus an - Fotofahndung

Gegen 17:30 Uhr stieg der Essener an der Haltestelle "Heisingen Kirche" in die Buslinie 145 ein. Während der Fahrt bemerkte er, dass der Unbekannte offenbar heimlich Fotos von anderen Fahrgästen machte. Als der Jugendliche den Mann darauf ansprach, entwickelte sich zunächst eine verbale und anschließend eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei verletzte sich der 17-Jährige leicht.