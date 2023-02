Essen: Unbekannter gibt 21-Jährigem Kopfnuss - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat einem 21-Jährigen am 30. August vergangenen Jahres eine Kopfnuss gegeben und diesen dadurch leicht verletzt. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr wurden der 21-Jährige und seine damals 17-jährige Begleiterin an der U-Bahnhaltestelle Berliner Platz von drei Unbekannten angesprochen. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf einer der Unbekannten dem 21-Jährigen eine Kopfnuss gab. Der 21-Jährige stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Anschließend flohen die drei Unbekannten. Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/97734 Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten jungen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw

