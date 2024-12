Essen: Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall mit 12-jährigem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

45359 E.-Bedingrade: Am Donnerstagabend (26. Dezember) kam es an der Kreuzung Bergheimer Straße / Frintroper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei Essen sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 18:10 Uhr fuhr der junge Essener mit seinem Fahrrad auf der Bergheimer Straße in Richtung Frintroper Straße. Unmittelbar vor der Kreuzung überholte ihn ein unbekannter Autofahrer. Beim anschließenden Einscheren schnitt der Wagen den Jungen so gefährlich, dass dieser zu Boden stürzte. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete stattdessen über die Frintroper Straße in Fahrtrichtung Oberhausen.

Erste Zeugen halfen dem 12-Jährigen beim Aufstehen, waren jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun dringend nach weiteren Zeugen. Wenn Sie gegen 18:10 Uhr an der Bergheimer Straße / Frintroper Straße waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Fahrer bzw. zum Fahrzeug geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

