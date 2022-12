Essen: Unbekannter fasst junge Frau unsittlich an - Zeugenaufruf

45138 E-Huttrop:

Am Donnerstag (1. Dezember) wurde eine 25-jährige Frau von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 23 Uhr lief die junge Frau über die Robert-Schmidt-Straße, als ihr ein dunkel gekleideter Mann folgte. In Höhe der Schinkelstraße ergriff der Unbekannte die Frau, hielt sie fest und berührte sie unsittlich an ihrem Körper. Als die 25-Jährige laut um Hilfe schrie, ließ der Mann von Ihr ab, flüchtete in Richtung Moltkestraße und anschließend in eine Grünanlage, die zur Weißbachstraße gelegen ist.

Der Tatverdächtige habe eine schwarze Hose und eine schwarze oder dunkelgrüne Winterjacke mit Kapuze getragen. Er sei ungefähr 1,75 Meter groß.

Wenn Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

