Essen: Unbekannter Fahrgast schlägt Paar in U-Bahn - Fotofahndung

45127 E.-Westviertel:

Am 8. August dieses Jahres gegen 16:00 Uhr stieg eine Familie an der Haltestelle "Bamlerstraße" in die U 11 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Die Essenerin bat den unbekannten Mann in der U-Bahn darum, Platz für ihren Kinderwagen zu machen. Der Fahrgast reagierte aggressiv, schlug der Frau ins Gesicht und trat sie. Ihr Partner stellte sich vor sie, woraufhin der Unbekannte auch ihn mehrfach gegen den Kopf schlug. An der Haltestelle "Berliner Platz" verließ der Tatverdächtige die U-Bahn.

Die Polizei sucht mit Fotos der Videoüberwachung nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/149398

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell