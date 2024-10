Essen: Unbekannter Fahrgast schlägt Paar in der U-Bahn - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45127 E.-Westviertel:

Am Nachmittag des 8. August bat eine Essenerin einen Fahrgast in der U11 darum, für ihren Kinderwagen Platz zu machen. Daraufhin reagierte der Unbekannte aggressiv und griff sie und im weiteren Verlauf auch ihren Partner an.

Die Ursprungsmeldung vom 24.10.2024 finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-fahrgast-schlaegt-paar-in-u-bahn

Nach der Veröffentlichung der Fahndung stellte sich der Tatverdächtige am Samstag (26. Oktober) bei der Polizei. Es handelt sich um einen 28-Jährigen aus Werne.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Essen bedankt sich bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bittet, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiterzuverbreiten./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell