Essen: Unbekannter fährt junge Frau an und flüchtet - Zeugenaufruf

45326 E.-Altenessen-Süd: Freitagabend (22. November) wurde eine 28-jährige E-Scooter-Fahrerin an der Einmündung Vogelheimer Straße/ Altenessener Straße von einem schwarzen PKW angefahren. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

An dem Abend befand sich die 28-jährige Essenerin mit einem E-Scooter auf dem Weg zur Arbeit. Gegen 20:30 Uhr wartete Sie an der Einmündung Volgeheimer Straße/ Altenessener Straße an einer roten Ampel, als sie plötzlich von hinten durch einen schwarzen PKW angefahren wurde. Die junge Frau fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne die verletzte Essenerin zu beachten.

Sollten Sie Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei dem Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell