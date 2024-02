Essen: Unbekannter fährt in Transporter und flüchtet - Zeugen gesucht

45141 E.-Nordviertel:

Am Sonntagnachmittag (4. Februar) parkte eine 26-Jährige einen weißen VW Transporter in einer Parkbox am Reckhammerweg auf der dortigen Brücke über der B224.

Als sie gegen 16:15 Uhr ausparken wollte, fuhr sie mit der Front des VW vorsichtig vor, um Einblick auf die Fahrbahn zu erhalten. Plötzlich fuhr ein PKW aus Richtung Bottroper Straße kommend in die Front des VW. Anschließend flüchtete dieser in Fahrtrichtung Gladbecker Straße. Die 26-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Fahrzeugfront des Transporters wurde deformiert.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können. Laut Zeugenaussagen könnte es sich um einen silber-grauen BMW mit Essener Kennzeichen handeln, der an der Front beschädigt sein müsste.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

