Essen: Unbekannter fährt Fußgänger an und flüchtet - Zeugenaufruf

45329 E.-Altenessen-Nord: Gestern Morgen (11. Februar) fuhr ein Unbekannter mit seinem PKW einen 25-Jährigen an, der gerade die Gladbecker Straße an der Kreuzung zur Vogelheimer Straße überqueren wollte. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 6:30 Uhr überquerte der 25-jährige Essener die Gladbecker Straße an der Kreuzung. Mittig der Fahrbahn erfasste ihn plötzlich ein Fahrzeug, das von der Vogelheimer Straße nach links auf die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der junge Mann stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte stieg kurz aus, fragte ob alles in Ordnung sei und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit.

Der Fahrzeugführer wird als männlich und etwa 50 Jahre alt beschrieben. Außerdem soll er mit einem arabischen Akzent gesprochen haben.

Der junge Essener wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW-Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /hey

