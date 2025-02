Essen: Unbekannter fährt 8-Jährigen vor Schule an - Zeugen gesucht

45356 E.-Bochold:

Am Montagmorgen (24. Februar) wurde ein 8-Jähriger vor der Bergmühlenschule von einem unbekannten PKW-Fahrer angefahren. Der Schüler wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7:45 Uhr war der 8-Jährige auf dem Weg zur Schule. Am Eingang an der Weizenstraße fuhr ein Unbekannter aus einer der Parkbuchten und touchierte den Jungen. Der Unbekannte stieg aus dem Fahrzeug und beschimpfte ihn, dass er besser aufpassen solle. Anschließend entfernte der Fahrer sich vom Unfallort. Der Schüler wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht den flüchtigen PKW-Fahrer und/oder Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.essen.de /SoKo

