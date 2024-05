Essen: Unbekannter fährt 12-Jährigen mit PKW an und entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

45147 E.-Holsterhausen: Vergangene Woche Montag (13. Mai) wurde an der Gemarkenstraße/Carmerstraße ein 12-jähriger Junge von einem PKW angefahren und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall, um den unbekannten Fahrer zu ermitteln.

Der Junge befand sich auf dem Weg zur Schule und wollte gegen 6:50 Uhr aus der Carmerstraße kommend die Gemarkenstraße auf dem dortigen Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde er von einem dunklen Pkw erfasst. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Anschließend stieg er sein Fahrzeug und fuhr weiter.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 bittet den Unfallfahrer und mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Der unbekannte Fahrer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, von normaler Statur und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er hatte hellbraune, nach hinten gekämmte Haare und trug einen Dreitagebart. Auf seiner dunkelblauen Jacke soll sich am Rücken die Aufschrift 'Justiz' befunden haben. Der Unbekannte soll in einem dunklen Kleinwagen mit roten Streifen an der Seite unterwegs gewesen sein.

Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.

Aus gegebenem Anlass erinnern wir Sie daran, immer die Polizei anzurufen, wenn ein Kind in einen Unfall verwickelt ist, auch wenn es Ihnen gegenüber angibt, nicht verletzt zu sein. Bereits nach einem leichten Verkehrsunfall sind die allermeisten Kinder verständlicherweise überfordert, ihren Gesundheitszustand richtig einzuschätzen./SyC

