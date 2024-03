Essen: Unbekannter entwendet Vorführ-Handys aus Shop - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 31. März vergangenen Jahres ließ sich ein Unbekannter im Shop eines Telekommunikationsanbieters auf der Kettwiger Straße (gegenüber der Lichtburg) beraten und verließ anschließend das Geschäft. Gegen 14:20 Uhr kehrte er in den Laden zurück, entwendete zwei Vorführ-Handys und floh in unbekannte Richtung.

Die Videoüberwachung filmte den Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/128839

Wer kennt die abgebildete Person und/oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter 0201/829-0 an die Polizei Essen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell