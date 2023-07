Essen: Unbekannter entwendet Tablet aus geparktem Fahrzeug - Fotofahndung

45127 E-Stadtkern: Am 18. April öffnete ein Unbekannter mutmaßlich mit einem manipulierten Funkschlüssel ein geparktes Fahrzeug und entwendete ein Tablet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

An einem Dienstagnachmittag (18. April) parkte ein 47-jähriger Essener gegen 16 Uhr seinen Ford Transit in der Akazienallee 1 am Fahrbahnrand. Als er nach einer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Verlust seines iPads aus dem Fahrzeuginnenraum fest. Bei der Anzeigenaufnahme konnten die Polizisten keine Aufbruchspuren am Fahrzeug feststellen. Die Kriminalpolizei vermutet, dass der Unbekannte einen manipulierten Funkschlüssel zum Öffnen des Fahrzeugs nutzte.

Eine Kamera filmte den unbekannten Mann bei seiner Tat. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der unbekannte Mann ist 35 - 45 Jahre alt, hat ein kräftige Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Schuhe.

Hier können Sie die Fotos des Mannes abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/110497

Wenn Sie Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 beim KK 32 der Polizei Essen. /Wrk

