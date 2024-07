Essen: Unbekannter entwendet Parfüm - Fotofahndung

Essen: Mehrere Verletzte bei zwei Bränden in Altendorf -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. - 12. Juli) kam es in Altendorf zu zwei Bränden in unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern.